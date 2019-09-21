РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске на торжественном открытии акции «Наш лес. Посади свое дерево» глава округа Николай Пестов объявил, что новое оборудованное пространство для отдыха жителей на улице 50 лет ВЛКСМ будет называться бульвар Юности, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подольске торжественно открылась на новом бульваре на улице 50 лет ВЛКСМ, название которому выбирали сами жители.

«Мы с вами находимся на новом бульваре, многие из вас принимали участие в голосовании в соцсетях для выбора ему названия. Варианты были разные: Комсомольский, Молодежный, и бульвар Нового времени. Мы посоветовались и решили, что очень хорошим названием будет бульвар Юности. Желаю, чтобы у вас всегда были юные души, а этому способствует сегодняшняя акция. С праздником вас!» - сказал Пестов.

Новый бульвар открыли в День России 12 июня. Пешеходная зона с велодорожками, детской и спортивной площадкой, интерактивными киосками занимает территорию более 24 тысяч квадратных метров. Есть зоны для активного, пассивного отдыха, элементы умного города. Здесь же можно подзарядить телефон, есть Wi-Fi и многое другое.

Всего на территории муниципалитета для высадки деревьев и кустарников определено 188 площадок — это 45 дворовых территорий, 12 общественных мест, территории 52 школ и 79 садов образовательных учреждений. Также площадки для высадки деревьев определены во всех микрорайонах Подольска.