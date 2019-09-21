РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Глава Балашихи Сергей Юров дал старт акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный, вместе с заместителем министра благоустройства Московской области Денисом Чижиком и со школьниками он высадил рябину, красный клен и другие деревья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Рад всех видеть – такое большое количество участников. Сегодня (21 сентября - ред.) стартует традиционная акция («Наш лес. Посади свое дерево» - ред.). Именно с этой акции в 2018 году мы начали благоустройство этого парка (Пестовского – ред.), вместе здесь высаживали деревья, которые уже подросли. Сегодня мы продолжаем благоустройство», - сказал Юров.

Он пожелал всем хорошего настроения и вместе с заместителем министра благоустройства Московской области Денисом Чижиком и со школьниками высадил рябину, красный клен и другие деревья, а также осмотрел детскую площадку, построенную в парке по губернаторской программе.

Чижик отметил отличные элементы инфраструктуры в парке.

«Важно отметить, что парк – это, в первую очередь, экопространство, это природа в городской среде и мы обязаны все поддерживать. Помимо благоустройства, мы должны высаживать здесь деревья, создавать условия для жизни белок и птиц», - заключил Чижик.

Всего в Пестовском парке высадили 35 крупных деревьев: клен, красный клен и рябину. В посадке деревьев приняли участие более 500 человек. Дополнительно жители сами принесли и высадили около 50 саженцев.