РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Деревья высадили в новых микрорайонах городского округа Люберцы в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье в субботу. В Люберцах она проходит на 192 точках.

«Дворовые территории новых жилых микрорайонов должны быть зелеными и уютными. Основной упор сегодня делаем на них. Также высаживаем деревья на общественных пространствах, территориях предприятий, детсадов, школ, в обжитых микрорайонах. Посадочный материал и инвентарь можно получить непосредственно на площадке», - сказал Ружицкий.

Адреса всех площадок опубликованы на сайте: Люберцы.рф. Кроме того, дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8(929)644-97-28.

В этот день участникам экологической акции предстоит высадить несколько тысяч деревьев и кустарников: березы, клены, яблони, рябины, лиственницы, липы, туи, каштаны, сирень, жасмин, чубушник, розы и гортензии.

Всех, кто решил присоединиться, ждет большая развлекательная программа, угощения и солдатская каша.

«Присоединяйтесь к акции всей семьей!» - заключил Ружицкий.