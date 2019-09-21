РИАМО - 21 сен. С 23 по 28 сентября в столичных поликлиниках пройдут лекции о закаливании, профилактике глаукомы, здоровому питанию и уходу за ребенком, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В филиале №1 детской городской поликлиники №140 (бульвар Яна Райниса, дом 4, корпус 6) 23 сентября в 14:00 начнется лекция, посвященная вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний. Слушатели узнают, какие могут быть ограничения для прививок у детей разного возраста.

«В филиале №1 клинико-диагностической поликлиники №121 по адресу: Плавский проезд, дом 3 врачи прочитают лекцию о причинах, симптомах и профилактике пневмонии. После занятия можно будет задать вопросы. Начало в 16:30 (23 сентября – ред.)», – говорится в сообщении.

О методах профилактики и лечения глаукомы можно будет узнать 24 сентября в 11:00 в Южнопортовом филиале городской клинической больницы №13 (улица Трофимова, дом 26, строение 8). Врач расскажет о первых признаках заболевания и объяснит, как предупредить его развитие. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)958-96-07.

А 25 сентября в школе родителей детской городской поликлиники №129 (Чертановская улица, дом 28а) прочитают лекцию, посвященную вопросам сохранения и укрепления здоровья у часто болеющих детей. Врачи расскажут о методах оздоровления и закаливания в первые месяцы жизни. Начало в 11:00.

Лекция «Открытое сердце», приуроченная ко Всемирному дню сердца, пройдет в этот же день в 13:00 в поликлинике Вороновской больницы (поселение Вороновское, поселок ЛМС). Врачи расскажут об основных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, методах их профилактики и лечения.

«Жителей Савеловского района, прикрепленных к филиалу №1 городской поликлиники №6 по адресу: 1-я Квесисская улица, дом 8, приглашают на лекцию о здоровом питании как методе профилактики сахарного диабета у пожилых людей. Занятие предназначено для пациентов, которые находятся в группе риска. Начало в 12:00 (26 сентября – ред.)», – уточняется в материале.

Также 27 сентября в поселение Рязановское (поселок Фабрики имени 1-го Мая, дом 6) приедет мобильный медицинский комплекс из больницы Кузнечиков. Горожане смогут пройти обследования и получить направление на дальнейшее лечение, а также сделать рентген и посетить стоматолога. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Комплекс начнет работать в 09:00.

Филиал №8 консультативно-диагностической поликлиники №121 (Изюмская улица, дом 37) 28 сентября в 10:00 приглашает на занятие школы профилактики бронхиальной астмы. Его могут посетить пациенты группы риска по направлению врача. Специалисты расскажут об основных факторах риска заболевания и профилактике обострений.