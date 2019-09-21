РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 сен. Около 100 деревьев и кустарников высадили в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на главной муниципальной площадке Домодедова - в деревне Житнево, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Нет ничего более благородного, чем учить, лечить и сажать деревья. Мне очень приятно быть вместе с вами. Сегодня погода как раз располагает для посадки деревьев: не жарко, не холодно и дожди обещают. Поэтому я думаю, все, что мы сегодня посадим, вырастет и будет радовать нас, наших детей, внуков, правнуков», - сказал депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов.

Помимо него, на акции также присутствовали представители администрации и общественных организаций.

«Я убеждена, что это наш вклад в преображение еще одной территории в нашем городском округе. Неслучайно, что мы собрались именно в деревне Житнево в год 50-летия городского округа Домодедово, в год сельских территорий. Я считаю, что каждый куст, каждое деревце преобразит эту территорию и это только начало», - сказала председатель комитета по территориальному управлению администрации городского округа Домодедово Ирина Евсеева.