РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу принял участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Звездном городке, где с советским космонавтом Борисом Волыновым и его женой посадил десятилетний кедр, передает корреспондент РИАМО.

После возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Звездном городке Воробьев с советским космонавтом Волыновым и его супругой Тамарой посадил десятилетний кедр, а также на площадке деревья сажали советские космонавты Петр Климук и Валентина Терешкова. Кроме того, Терешкова подарила губернатору Подмосковья свою книгу о первом наборе космонавтов «Плеяда первых».

«Сегодня мы в Звездном городке – в легендарном, уникальном городе героев. Здесь огромное количество людей, которые покорили космос, которые являются большими профессионалами в освоении космических далей, как принято говорить. <…> Сегодня мы символический кедр посадили, потому что позывной у Юрия Алексеевича (Гагарина – ред.) был кедр, который был привезен из Сибири», – заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что в субботу масштабная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит по всей территории Московской области.

«Все сажают деревья. Конечно, когда присутствуют наши легенды, то это особое чувство. Очень приятно, что такая традиция приживается. Раньше сажали деревья преимущественно в лесах, так как мы вынуждено были тогда бороться еще с жуком-короедом. А сегодня, как правило, это общественное пространство – парки, скверы, аллеи», – дополнил губернатор Подмосковья.

Воробьев напомнил, что Звездный городок – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Во время акции Воробьев пообщался с детьми из Черноголовки, которые стали победителями конкурса «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на землях муниципалитетов подобрали около 1 тысячи участков для посадки. На территориях общей площадью 211 гектаров планируется посадить 68 тысяч молодых деревьев.

Работу будут проводить и в землях лесного фонда региона. На 63 участках общей площадью 215 гектаров посадят порядка 540 тысяч молодых деревьев.

Участники акции посадят липы, сирени, рябины, жасмины, ели, сосны и множество других деревьев и кустарников. Центральная площадка находится в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино.

Жители и гости региона также смогут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно сфотографироваться на акции и опубликовать фото в своем аккаунте в соцсети Instagram до 25 сентября, сопроводив хэштегом – #НАШЛЕС2019. Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov и отметить своих друзей в комментариях. Будут разыграны девять призов, победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно, цель – восстановить леса малой родины. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.