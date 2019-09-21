Седьмой сезон Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова открыл 20 сентября в обновленном зале. Зрители увидели премьеру прошлого сезона — спектакль «Энергичные люди», приуроченный к юбилею Василия Шукшина (в 2019 году писателю и кинорежиссеру исполнилось бы 90 лет). В этом сезоне МГТ готовит новые постановки — «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского, детский спектакль «Щелкунчик» и другие. Корреспондент РИАМО сходила на сбор труппы и узнала о премьерах сезона и новых артистах театра.

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Заиграл новыми красками

Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков долгое время мечтал, чтобы в театре сделали ремонт. Спустя шесть лет новый сезон стартовал в обновленном зале. В театре покрасили стены, сделали ремонт на малой и большой сценах, заменили кресла, а самое главное — установили профессиональный театральный свет. По словам худрука МГТ, свет в зале всегда должен быть немного притушен, основной акцент — только на сцене.

«Это было моей мечтой с самого начала, когда я был назначен художественным руководителем МОДИ (Московского областного дома искусств – ред.). <…> Наконец-то это произошло. Вот, седьмой сезон мы открываем в обновленном зале», — сказал Безруков.

Возрождение табаковского спектакля и поэтическое кабаре

Первой премьерой нового сезона в Московском Губернском театре станет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского, который покажут 19 и 20 октября. Безруков отметил, что спектакль для него очень дорог, так как актер играл в нем с 1997 года в театре под руководством Олега Табакова.

«Этот спектакль был на этой сцене (режиссером-постановщиком был Табаков – ред.). Мы восстанавливаем этот спектакль, но уже с артистами Московского Губернского театра. В главной роли будет Денис Нурулин, выпускник школы Табакова. Для нас очень важно, что мы продолжаем традицию и в год памяти Олега Табакова на сцене МГТ возродим этот спектакль», — рассказал худрук МГТ.

Он добавил, что постановка «На всякого мудреца довольно простоты» примет участие в фестивале «Атом Солнца», созданном Владимиром Машковым, в рамках которого зрители увидят работы учеников Олега Табакова.

Другая большая премьера — поэтическое кабаре с предварительным названием «Серебряное зеркало», постановкой которого займется педагог по сценической речи МГТ Ольга Матвеева. Показ пройдет в конце февраля в фойе большого зала. Действие развернется вокруг женской поэзии начала XX века.

«Анна Горушкина в марте поставит Карела Чапека — «Мать». И я приглашаю на роль матери, может быть это тоже связано с «Табакеркой», а может быть, потому что я долгое время звал мамой эту актрису, Ольгу Михайловну Яковлеву», — рассказал Безруков.

Еще одна премьера в МГТ состоится 1 апреля: режиссер Николай Коляда поставит спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Жан-Батиста Мольера.

Кроме того, в апреле театр приступит к репетициям спектакля «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова, режиссером которого станет Роландас Аткочюнас из Латвии. Роль Арбенина исполнит Сергей Безруков. Премьера спектакля состоится в следующем сезоне.

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МГТ для детей

Во второй раз театр проведет Международный большой детский фестиваль, который пройдет с 13 октября по 15 ноября.

«В этом году проведем второй Международный большой детский фестиваль. Он уже становится поистине большим, международным и масштабным. Там уже включена и анимация, и кинематограф. Все лучшее, что было создано для детей за прошлый год», — отметил Безруков.

В рамках фестиваля будет продемонстрировано более 30 спектаклей, а также состоится свыше 50 показов на 17 столичных площадках и в Подмосковье.

По словам худрука МГТ, на фестивале ожидается масштабная программа: помимо драматических постановок, зрители увидят мюзикл и ледовое шоу. В дни открытия и закрытия фестиваля на сайте МГТ будут идти онлайн-трансляции.

Обновится и постоянный детский репертуар театра — 21 и 22 декабря состоится премьера «Щелкунчика» на малой сцене, режиссером которого стала Алла Решетникова.

В новый сезон — с новыми артистами

В седьмом сезоне в труппу МГТ пришли новые актеры — выпускники театральных вузов: Никита Кологривый, Диана Егорова, Никита Жолнерчик, Анастасия Теплинская, Евгений Сыркин и Кирилл Новышев.

«Дорогие друзья, я каждый сезон принимаю в труппу совсем юных, молодых и новых артистов, потому что, мне кажется, это необходимо для того, чтобы труппа действительно развивалась. Это то, что называется «жизнь театра», — заметил Безруков.

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Передовой и статусный

Московский Губернский театр работает с 2013 года. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра имени Александра Островского и Московского областного государственного камерного театра.

Московский Губернский театр первым в России стал показывать спектакли в сопровождении тифлокомментария — специального пояснительного текста для людей, имеющих ограниченные возможности по зрению. Чтобы это стало возможным, в театре было установлено специальное оборудование.

Театр неоднократно принимал участие в фестивалях в российских городах — Владимире, Сыктывкаре, Ставрополе, Сергиевом Посаде, а также в престижных фестивалях искусств «Академия» в Омске, «Славянский базар» в Витебске (Белоруссия) и других.

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