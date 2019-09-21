РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Областная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала на центральной площадке в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сейчас мы будем восстанавливать лесной участок площадью 1,8 гектара после гибель зеленых насаждений и проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий. Здесь будет высажено 4,5 тысячи сеянцев сосны», - сказала заместитель директора Истринского филиала ГКУ «Мособллес» Галина Шаронова.

Площадки проведения акции организовали на всей территории округа. В общей сложности на территории Красногорска будет высажено более 10 тысяч саженцев липы, сосны, клена, дуба, ясеня, сирени и рябины.