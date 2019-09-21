РИАМО – 21 сен. У станции метро «Прокшино» Сокольнической ветки метро Москвы оборудуют деловой комплекс с променадом, строительство объекта планируют начать в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Застройщик ГК «А101» утвердил концепцию и мастер-план территории многофункционального комплекса и архитектурную концепцию первой очереди проекта – офисно-торгового центра площадью 35 тысяч квадратных метров. Здесь создадут офисный центр класса «А» и двухэтажный ритейл-центр. МФК «Прокшино» будет включать пять офисных зданий высотой до 13 этажей», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Американское архитектурное бюро CallisonRTKL (разработчик проекта) предложило объединить деловые и торговые объекты в городской променад – это система городских площадей, соединенных широкими пешеходными дорожками. Территория вокруг него станет транспортным хабом с парковками и остановками общественного транспорта.

«Сама территория променада, по замыслу CallisonRTKL, будет главным местом для встреч, досуга и развлечений в локации. Для этого часть торговых объектов планируется создать с прицелом на размещение кафе и ресторанов, дизайнерских мастерских и шоу-румов, хобби-центров и объектов edutainment (игровое обучение - ред.)», – подчеркнул генеральный директор компании Игнатий Данилиди.

К строительству офисно-торгового центра ГК «А101» приступит в начале 2020 года, инвестиции оцениваются более чем в 2,6 миллиарда рублей.

«Активность одного из самых крупных застройщиков в новой Москве закономерна. Недавний ввод четырех станций метро Сокольнической ветки «Ольховая», «Прокшино», «Коммунарка» и «Филатов Луг», обеспечил повышение интереса к развитию прилегающих территорий. Развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры создают надежную и долговременную основу для динамичного развития новой Москвы», – уверен Жидкин.