РИАМО – 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Звездного городка, военного городка Восход, Подольска и Серпухова с днем рождения муниципалитетов, он пожелал им счастья и добра.

«Сегодня день рождения отмечают космический Звездный городок, военный городок Восход, город исторических святынь Подольск и древний Серпухов!» – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он поздравил местных жителей и пожелал, чтобы в каждом доме царило счастье.

Первый Центр подготовки космонавтов (ЦПК) появился в 1960 году. Постепенно он разрастался и стал Звездным городком. В 1965 году ЦПК присвоено имя Юрия Гагарина. В 2009 году в связи с передачей ЦПК от министерства обороны в ведение «Роскосмоса», на основе городка было создано закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в соответствии с указом президента России.

Первые упоминания о селе Подол содержатся в церковных летописях 1627-1628 годов. Территория современного городского округа Подольск связана с событиями Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Серпухов в этом году празднует 680 лет со дня основания. Расположенный на Оке и служивший крепостью в период борьбы с монголо-татарскими и литовско-польскими завоевателями, Серпухов долгое время оставался надежным форпостом Московского княжества. Основными составляющими промышленного комплекса Серпухова сегодня являются: машиностроение и металлообработка, легкая и текстильная промышленность, пищевая и химическая.

История образования Восхода началась в 1961 году, когда приступили к строительству объекта-радиоцентра и созданию военного городка. В 1992 году ему был присвоен статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).