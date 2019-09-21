РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков в субботу приветствовал участников спартакиады – сотрудников и ветеранов органов внутренних дел в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В субботу на стадионе «Зоркий» в Красногорске состоялись спортивные соревнования среди сотрудников подмосковной полиции. Помимо Паукова, почетными гостями мероприятия стали Пауков, глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов.

«Дорогие гости, ветераны и участники, разрешите от себя и от руководства Главного управления внутренних дел поприветствовать вас на спортивном празднике подмосковной полиции. Пятый год мы проводим это спортивное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни, спорта, повышение авторитета органов внутренних дел», – сказал Пауков.

Он отметил, что деятельность полицейских неразрывно связана с занятиями спортом. Физическая подготовка – одна из четырех нормативных дисциплин, по которым ежегодно сдает нормативы каждый аттестованный сотрудник полиции.

Пауков пожелал всем присутствующим здоровья, хорошего настроения, успехов в службе, а участникам соревнований – спортивных побед.

«Мы как принимающая сторона сделали все, что могли, чтобы соревнования прошли в такой прекрасной атмосфере. Добро пожаловать в Красногорск! Желаю всем здорового спортивного задора, азарта и успехов. Пусть победит сильнейший», – напутствовала Хаймурзина.