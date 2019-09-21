РИАМО - 21 сен. На части территории городского округа Лотошино отменили карантин по бешенству животных, установленный в июле, следует из постановления губернатора Московской области имеется, опубликованного на сайте правительства региона.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (20 сентября – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 18 июля 2019 года, <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Ветеринарная рабочего поселка Лотошино, городского округа Лотошино, рабочий поселок Лотошино», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.