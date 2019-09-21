РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Сотрудники «РИАМО в Подольске» вместе с журналистами горокруга высадили липы в сквере 200-летия Подольска в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В Подольске экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» началась в 9:00 с посадки лип сотрудниками средств массовой информации в сквере 200-летия Подольска. Собравшихся приветствовали заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова и руководитель подольского отделения Союза журналистов Подмосковья Алла Егорова.

«Более 100 сотрудников СМИ с работниками ЖПЭТ-2 и 35 воспитанниками детского сада №41 «Золотой петушок» посадили 21 липу в сквере 200-летия Подольска. Всего за три года проведения акции аллея в сквере пополнилась 81 липой. Символично, что в посадке принимают участие дети, которые продолжат наше дело и, возможно, именно здесь будут обдумывать свои материалы и встречаться с героями публикаций», - сказала Егорова.

По словам Бабаковой, по окончании высадки саженцев в сквере маленьким подольчанам вручили подарки. Также отметили муниципальными наградами активных жителей микрорайона Ивановский.