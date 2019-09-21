РИАМО - 21 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Рождеством Пресвятой Богородицы и пожелал им добра и радости.

«Сегодня (21 сентября – ред.) православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю всех с этим светлым праздником! Добра, радости и благополучия вам и вашим семьям», – написал Брынцалов в своем аккаунте в Instagram.

Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают 21 сентября. О нем известно из «Протоевангелия Иакова» (апокриф II века).