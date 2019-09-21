РИАМО – 21 сен. Специалисты детально воссоздали квартиру семьи Маяковских в Студенецком переулке в столице, она открылась для посетителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обстановку квартиры восстановили по фотографиям и воспоминаниям современников. Комнаты матери поэта Александры Алексеевны и старшей сестры Людмилы реконструировали. Квартиру детально воссоздали, чтобы посетители смогли погрузиться в атмосферу второй половины ХХ века и познакомиться с бытом семьи Маяковских», – говорится в сообщении.

Комнату, принадлежавшую сестре знаменитого поэта-футуриста Ольге, пока восстановить не удалось, так как совсем нет исторических свидетельств об обстановке. В данном помещении планируют проводить выставки. Первая расскажет о художественном наследии Людмилы Маяковской – дизайнера по тканям.

В специальном разделе экспозиции представлены уникальные фотографии начала ХХ века, эскизы рисунков и образцы тканей с оригинальным орнаментом, выполненным в технике аэрографии старшей сестрой поэта Людмилой. Она заведовала аэрографическим отделом мастерской шелковой фабрики «Красная роза», а после руководила художественного-колористическим бюро.

Также старшая сестра поэта преподавала в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) и Московском текстильном институте.

«Квартира в Студенецком переулке стала второй площадкой Государственного музея В.В. Маяковского, рассказывающей о семье поэта. Первая– «Квартира на Большой Пресне» – посвящена Патриции Томпсон, американской дочери Владимира Маяковского», – уточняется в материале.

Людмила Маяковская получила квартиру 20 в конце 1927 года от Трехгорной мануфактуры. К тому моменту она проработала на производстве 17 лет. А поэт внес первоначальную денежную сумму для вступления в кооператив, а также добился установки телефона.

В 1972 году по завещанию Маяковской квартиру передали музею поэта вместе со всей обстановкой и предметами быта. Фонды музея пополнили документы, письма, привезенные из Грузии вещи – альбомы, рисунки, мебель, выполненная по эскизам отца поэта Владимира Константиновича.

Во вторник, среду, пятницу и субботу квартира открыта с 12:00 до 20:00, а в четверг – с 13:00 до 21:00. Понедельник и воскресенье – выходные.