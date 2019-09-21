РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 сен. В подмосковном Дзержинском в ночь на субботу произошла авария, из-за которой без воды остались порядка 40 домов, сообщила в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Людмила Иванова.

«Сегодня (21 сентября - ред.) ночью произошла авария на ВЗУ №3, к сожалению, из-за этого около 40 домов остались без воды. Всю ночь городские и региональные аварийные службы ликвидировали последствия и проводили ремонт вышедшего из строя оборудования», - написала Иванова.

Она добавила, что в 7:00 водоснабжение в большей части отключенных домов восстановили.

«На данный момент управляющие компании проводят промывку оборудования, из-за чего возможно появление ржавой воды», - заключила Иванова.