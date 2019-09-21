РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Более 100 человек высадили более 10 кустов туи на территории поликлиники в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в Балашихе на акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы очень любим нашу Балашиху и хотим, чтобы все территории наших больниц и поликлиник были очень красивые. Хотим, чтобы наш город был солнечный и зеленый. Сегодня у нас на территории поликлиники №10 (в микрорайоне Заря – ред.) сотрудники учреждений здравоохранения и образования с семьями посадили более 10 кустов туи, благоустроили территорию новой поликлиники, которая была сдана в этом (2019 – ред.) году», - сказала заместитель главного врача Балашихинской областной больницы Александра Гнедина.

Она добавила, что в акции по посадке деревьев на территории поликлиники приняли участие более 100 человек. В Балашихе центральной площадкой проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» стал Ольгинский лесопарк. Там высадят более 40 тысяч саженцев сосны.

Акция пройдет по всему городу – на территории учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там будут высаживать каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.