РИАМО - 21 сен. В текущем году в столице уже построено 12 пешеходных переходов, также до конца года строители закончат еще семь подобных объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Благодаря новым внеуличным пешеходным переходам горожане получают комфортные и безопасные пешие маршруты через наиболее оживленные транспортные пути. С начала года в городе уже открыто 12 пешеходных переходов. До конца года планируется ввести еще семь», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, за последние девять лет в городе построено свыше 220 внеуличных пешеходных переходов, что заметно сказалось на снижении аварийности на улицах.

«Отдельно стоит выделить введенный в этом году пешеходный переход через проспект Андропова. Проект уникален тем, что это первый в Москве переход с траволатором длиной порядка 60-и метров. Он соединил строящийся парк «Остров мечты» со станцией «Технопарк» Замоскворецкой линии метро», – уточнил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что из строящихся переходов самый ожидаемый - на Большой Академической улице, так как находится на оживленной дороге, для перехода дороги жителям приходится делать 200-метровый крюк. Строящийся переход будет оборудован лифтами для удобства маломобильных граждан.