РИАМО - 21 сен. Пропавшего на Дмитровском шоссе в Москве 11-летнего мальчика нашли возле станции метро «Семеновская», его передали матери, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице.

17 сентября женщина находилась на детской площадке вблизи Дмитровского шоссе в Москве, где упустила из вида 11-летнего ребенка. По факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика началось расследование уголовного дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В ходе осмотра места происшествия и допроса лиц была получена информация о возможном местонахождении пропавшего мальчика. Следователь приняла решение о незамедлительной проверки данной информации. В ходе которой, следователь нашла ребенка вблизи метро «Семеновская» в городе Москве», - сказала Иванова.

Мальчик пояснил, что потерялся и не мог найти обратную дорогу. Найденный ребенок незамедлительно передан матери.

Следователи проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка.