РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске 24-летний мужчина на скутере врезался в автомобиль Kia Rio и погиб по дороге в больницу, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«20 сентября около 23:00 на Октябрьском проспекте в Подольске 24-летний мужчина на скутере врезался в Kia Rio. Защитной экипировки на нем не было. Пострадавший погиб по дороге в больницу», - сказал сотрудник.

По словам очевидцев, в автомобиле ехала группа молодых мужчин, водитель на скорости не пропустил встречный поток машин и повернул, парень на скутере даже на тормоз не успел нажать.