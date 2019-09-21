РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 сен. В подмосковных Котельниках рабочие завершили монолитные работы в строящемся детском саду в микрорайоне Парковый, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Проведена проверка за ходом строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Завершены монолитные работы, а также кладка наружных стен», - говорится в сообщении.

Также там завершили работы по монтажу внутренних инженерных систем.

«На следующей неделе планируется приступить к кладке внутренних стен и перегородок. С середины октября приступят к монтажу окон и кровельным работам», - отмечается в материале.

Застройщиком является АО «Новый горизонт».