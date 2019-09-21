РИАМО - 21 сен. Более 50 человек эвакуировали после анонимного звонка о минировании городского суда в подмосковном Щелкове, взрывное устройство в помещении не обнаружили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 16:15 20 сентября от анонимного заявителя дежурному ОВД городского округа Щелково поступило сообщение о минировании здания городского суда по адресу: Щелково, площадь Ленина, дом 7.

«Эвакуировано 52 человека персонала и посетителей. В 17:20 после обследования помещений городского суда кинологическим расчетом от ОМВД, наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.