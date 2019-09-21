РИАМО - 21 сен. В городских округах Клин и Можайский нашли минометную мину и ручную гранату времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения они не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:15 20 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины (45 миллиметров) времен ВОВ по адресу: городской округ Клин, дачное некоммерческое партнерство «Ногово», коттеджный поселок «Дарвин парк».

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 600 метров. Выставлена охрана силами ОВД городской округ Клин. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 22 сентября», - говорится в сообщении.

Также в парке «Можайская ривьера» в Можайске обнаружили ручную гранату РГД времен ВОВ. Также нет угрозы для жизни и жизнедеятельности населения. Расстояние до жилых строений составляет 300 метров. На месте находки выставили охрану силами ОВД городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 23 сентября.