РИАМО - 21 сен. В субботу на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода с переменной облачностью, без осадков, температура воздуха днем может подняться до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем погоду в регионе будет определять промежуточный гребень антициклона, вечером ложбиной циклона с запада.

«21 сентября при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10-12 градусов, по области до 7-12. Ветер северо-западного, западного направления 3-8 метров в секунду. <...> Геомагнитный фон 21 сентября ожидается спокойный», - говорится в сообщении.



В мегаполисе погода ожидается влажно-прохладная, атмосферное давление неустойчивое, содержание кислорода в воздухе ниже климатических значений. По медицинской оценке и влиянию на организм - это дискомфортная погода гипоксического типа.

Как отмечают синоптики, при таких погодных условиях плохое самочувствие, общее недомогание, слабость, снижение физической работоспособности могут отмечать не только метеозависимые , но и практически здоровые, тренированные люди.

«Основной причиной недомогания в первую очередь является обострение хронических болезней - суставов, позвоночника, органов дыхания, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Свое плохое самочувствие при такой погоде часто связывают с погодой гипертоники и гипотоники, лица, страдающие частыми приступами мигрени, что можно объяснить перепадами атмосферного давления и дефицитом кислорода в воздухе», - добавляется в материале.



Профилактика данных недомоганий должна начинаться с планового лечения имеющихся болезней, сезонных профилактических мероприятий и методов срочной профилактики - это контроль артериального давления, своевременный прием лекарств, нормализующих общее состояние, купирование болевых симптомов. Активный образ жизни, прогулки, занятия спортом, позитивное настроение, поддержка организма закаливающими и общеукрепляющими процедурами помогут менее болезненно переносить погодные капризы осени.