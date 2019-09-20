РИАМО - 20 сен. Комитеты по туризму Московской и Тульской областей презентуют совместный туристический маршрут «Живописный тур», объединяющий Серпухов, Поленово и Тулу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Путешествие по живописному маршруту включает в себя посещение единственного в Подмосковье Музея печати, который 19 сентября открылся в Серпухове, посещение Серпуховского историко-художественного музея с картинами Айвазовского и Шишкина, красивейшей усадьбы художника Василия Поленова и собрания русского и европейского искусства в Тульском музее изобразительных искусств. Финальной точкой маршрута станет Тульский кремль.

«Живописный тур» – это проект, объединяющий Подмосковье и Тулу. Задача проекта – напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступны, достаточно просто сесть в машину или в электричку. Например, отправляясь в Серпухов, полезно вспомнить, что рядом есть замечательная усадьба Поленово, в которую обязательно нужно заехать, хотя бы на час», — сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Она отметила, что все места маршрута были изучены досконально.

«Мы не только напоминаем людям о том, что мир вокруг ярче и интересней, мы подсказываем, как в нем ориентироваться, где можно пообедать или остановиться на ночь. <…> Вместе с Тульской областью мы хотим развивать локальные гастрономические бренды, объединив которые мы сможем проводить масштабные гастрономические туры», — добавила Галкина.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, Тулу и Подмосковье объединяют не только добрососедские отношения и удобная логистика, но и постоянный поиск новых форм взаимодействия.

«Старт сотрудничества в сфере туризма начат с работы по формированию межрегионального маршрута «Живописный тур». Но взаимодействие не должно ограничиться запуском одного туристического маршрута. В планах - кросс-продвижение, единые рекламные кампании, формирование совместного информационного пространства для туристов и создание систем лояльности», — заключила Соломатина.