РИАМО - 20 сен. Московский особняк Лопыревского, построенный в 1852 году, ждет реставрация, он представляет собой одноэтажное деревянное здание с антресольным и цокольным этажами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Особняк находится по адресу: Калошин переулок, дом 12, строение 1. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

«Архитектор Михаил Лопыревский возвел этот небольшой домик для себя. Его главный фасад украшают большие окна с массивными деревянными наличниками, увенчанными прямоугольными сандриками, и вторящая своими очертаниями деревянная дверь. Над окнами располагаются пять уникальных лепных барельефов в виде медальонов с фигурами нимф. Безусловно для грамотной реставрации этого памятника необходим тщательно проработанный проект», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Перед реставрацией эксперты исследуют памятник, опишут его состояние, измерят основные параметры, выявят особенности и зафиксируют все ключевые характеристики.

В проекте реставрации специалисты должны отразить решения по сохранению объекта культурного наследия. Проект нужно будет согласовать с Мосгорнаследием, после чего будет выдано разрешение на реставрацию. Весь комплекс работ будет проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия.