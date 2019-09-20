РИАМО - 20 сен. В Ленинском городском округе идет благоустройство общественных пространств города Видное, там появятся новый фонтан и зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

У кинотеатра «Искра» появится площадь, за счет газона будет увеличена площадка между памятником основателям города Видное и кинотеатром. Там разместят скамейки и небольшую сцену.

«Ниже этой площади, у Советской улицы, разместится памп-трек — специальная велосипедная трасса с виражами с горками, подъемами и спусками. Еще ниже, ближе к Тимоховскому пруду, создадут скейт-парк – специальную площадку для экстремального катания на роликовых досках и самокатах. На склоне между скейт-парком и кинотеатром «Искра» организуют амфитеатр», — говорится в сообщении.

На набережной между Тимоховским прудом и кинотеатром создадут многофункциональный деревянный настил. В летнее время он будет использоваться как пляж. На нем будут размещать 12 шезлонгов, которые можно будет двигать по специальным рельсам. Там будут установлены и тенты от солнца. В этом месте также планируется проводить массовые занятия йогой и танцами.

На месте фонтана, который был между кинотеатром и детской площадкой, разместят пешеходный («сухой») фонтан – струи воды будут бить прямо из мостовой. При этом она будет с уклоном, в конце которого будет углубление для скопления воды. А возле этого углубления разместят скамейки, сидя на которых, можно будет помочить ноги.

Рядом с фонтаном построят специальную детскую площадку «Ручей» для игры с водой. На ней будут несколько каналов и динамическое оборудование для управления струями и подсветкой, а также дамбы, заслонки, помпы, водяное колесо и водяная спираль. Похожую площадку для игры с водой впервые открыли в парке Горького в 2018 году. Вокруг фонтана и площадки «Ручей» разместят множество скамеек и столов для игры в шахматы.