РИАМО - 20 сен. В Москве 21 сентября пройдет официальное закрытие мотосезона, в нем примут участие мотоспасатели, которым в этом году пришлось помогать не только людям, но и животным, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Двадцать два пожарно-спасательных мотоцикла ГКУ «ПСЦ» будут сопровождать колонну московских байкеров, которые торжественно проедут от проспекта Сахарова в 11:30 по Садовому кольцу», — говорится в сообщении.

На проспекте Академика Сахарова будет работать интерактивная выставка, где профессиональные спасатели обучат всех желающих оказанию первой помощи и действиям при ДТП.

С начала мотосезона 1 мая 2019 года московские спасатели совершили 1774 выезда на пожарно-спасательных мотоциклах. Из них на патрулирование - 1080, пожары – 18, ДТП – 109, социальную помощь населению оказывали 173 раза, для обеспечения пожарной безопасности на мероприятиях федерального и городского значения привлекались 187 раз.

За 5 месяцев было спасено 12 человек, первую помощь оказывали три раза. На происшествиях социального характера (например, вскрытие дверей, происшествия с животными) помощь оказывали 28 раз.

Спасателям приходилось выезжать на необычные случаи, например, когда человек решил сделать слепок ладони в гипсе и в итоге не смог освободить руку. Также приходилось спасать утят, котят, собаку и вороненка.

С началом грибного сезона расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах стали чаще направлять в помощь на поиски потерявшихся в лесу. Только за август пожарные на мотоциклах привлекались пять раз.

После закрытия мотосезона пожарные Пожарно-спасательного центра продолжат работу в штатном режиме и пересядут на автоцистерны, автолестницы и другую пожарно-спасательную технику.

Первые подразделения на пожарно-спасательных мотоциклах появились в Москве в 2010 году. Их преимущество в том, что они быстро оказываются на месте происшествия и могут оперативно и точно передать информацию, в случае надобности - вызвать подкрепление.