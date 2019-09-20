РИАМО - 20 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России в отношении ООО «Добрый город» за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Из аппарата полномочного представителя президента ЦФО в ФАС поступило обращение ООО «Азимут», компания пожаловалась на действия МП «ДЕЗ ЖКУ» в части одностороннего расторжения договора на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию систем инженерного оборудования многоквартирных домов.

«По результатам рассмотрения заявления управлением установлено, что МП «ДЕЗ ЖКУ» является управляющей организацией многоквартирных домов на территории городского округа Химки Московской области. Между МП «ДЕЗ ЖКУ» и ООО «Добрый город» заключены договоры на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию систем инженерного оборудования многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Решения общего собрания собственников помещений домов или уведомления о закупке у единственного поставщика в управление не представлены.

В итоге ФАС вынесено решение о нарушении МП «ДЕЗ ЖКУ» и ООО «Добрый город» антимонопольного законодательства. Организации заключили соглашение, реализация которого привела к созданию препятствий доступу на товарный рынок другим компаниям.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Добрый город» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.