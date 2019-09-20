РИАМО - 20 сен. В Московской области 24 сентября стартует VII областной слет школьных лесничеств региона, в рамках слета проводится заочный этап конкурса «Приветствие команд - визитная карточка», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В рамках конкурса объявлено голосование на лучшую видеовизитку. Отдать свой голос за один из роликов можно до 18:00 25 сентября на сайте в разделе «Слет школьных лесничеств».

«Слет школьных лесничеств – это не только состязательная площадка, это место встречи друзей. Соберутся 90 ребят из 18 команд, сформированных из воспитанников школьных лесничеств Подмосковья, их наставники и почетные гости. В программе областного слета как теоретические, так и практические состязания, среди которых «Приветствие команд - визитная карточка», «Юные лесоводы», «Лесное многоборье», — говорится в сообщении.

В Московской области ведут свою работу 128 школьных лесничества.