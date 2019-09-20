РИАМО - 20 сен. В рамках Всероссийской акции «Добро в село» волонтеры-медики, студенты Московских областных медицинских колледжей приняли участие в благоустройстве территорий фельдшерско-акушерских пунктов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В этом месяце уже состоялись выезды в Наро-Фоминск, Мытищи, Красногорск, Рузу и другие муниципалитеты.

«Подобные акции объединяют сотни неравнодушных молодых людей и девушек. А неравнодушие — одно из ключевых качеств, которым должен обладать врач. На сегодняшний день в движении волонтеров-медиков в Подмосковье состоят более 1,8 тысячи человек», - сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что подобные выезды состоятся во многих муниципалитетах Московской области. Ближайший пройдет 23 сентября в Орехово-Зеуве. Студенты Московского областного медицинского колледжа №3 посетят районный центр общей врачебной (семейной) практики.