РИАМО - 20 сен. Владелец недвижимости может запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью, а в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников, говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты по Московской области.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с поступающими вопросами о доступности информации в режиме онлайн о собственниках недвижимости рассказали, какие данные входят в группу общедоступных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа, а также отметили, когда потребуется выписка из госреестра недвижимости.

«Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, для оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и так далее», — говорится в сообщении.

Сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества. Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости — это закреплено законом «О государственной регистрации недвижимости».

Любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли обременения.

Но есть и сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. По закону, информацию о всех объектах недвижимости, принадлежащих какому-то конкретному лицу, могут получить только собственники и их доверенные лица.

Также она предоставляется по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций, то есть только тех лиц, которые прямо поименованы в законе о регистрации недвижимости, и только в рамках непосредственной работы с объектами или их собственником в связке с конкретными делами.

Владелец недвижимости также может запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

«Проще говоря, вы можете перед проведением сделки запросить информацию об определенном доме, квартире, земельном участке и удостовериться, что он принадлежит именно этому продавцу, что объект не находится в залоге, под арестом и так далее. Но если вы не собственник объекта недвижимости, то не можете просто запросить список объектов, которые принадлежат конкретному лицу», — отметила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Чаще всего при проведении различных сделок с недвижимостью рекомендуется запросить выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – она относится к общедоступным. Данный тип выписки официально подтверждает, что в реестре недвижимости содержатся сведения о кадастровом учете интересующего объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по предоставлению различных услуг стало возможно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде.