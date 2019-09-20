РИАМО - 20 сен. В «Мособлгазе» напомнили о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования, по закону абонент обязан обеспечивать надлежащее состояние оборудования и вовремя заключать договор с обслуживающей компанией, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Заключение договора на техническое обслуживание – это, прежде всего, одна из основных мер предупреждения возникновения несчастных случаев из-за неисправности газового оборудования. А значит, сохранения жизни и здоровья жителей», - отмечается в материале.

При этом по закону только специализированные организации могут проводить ремонт и замену газового оборудования. Сами граждане не могут проводить ремонт или устранять неполадки. Если вы вдруг узнали о неполадке, незамедлительно сообщите о ней в аварийную службу по телефонам 04,112.

Подать заявку на заключение договора техобслуживания можно через «Личный кабинет» на сайте «Мособлгаза», либо в районных эксплуатационных службах филиалов предприятия.