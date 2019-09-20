РИАМО - 20 сен. В Московском управлении Федеральной антимонопольной службы приостановили закупку Главного центра инженерно-технического обеспечения ФСИН России, в рамках которой победитель аукциона должен был поставить картриджи и расходные материалы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организатор торгов отклонил одну из заявок по причине того, что заявитель не указал количество поставляемого товара. Однако в первой части заявки участник аукциона заявил, что готов в полной мере выполнить контракт на условиях аукционной документации. Данные требования во ФАС посчитали избыточными.

«Мы считаем, что если участник согласился со всеми условиями аукционной документации, то требовать от него еще и уточнения по количеству поставляемого товара – совершенно неправомерно», – сказал руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Московский УФАС предписал заказчику рассмотреть заявки участников повторно.