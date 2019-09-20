РИАМО - 20 сен. В 2024 году на территории лесопаркового ландшафта в Можайском городском округе планируют установить памятник великому лесоводу Карлу Францевичу Тюрмеру, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Уникальный памятник природы, лесной массив, которой создал в 1853-1888 годах лесник Карл Тюрмер, находится недалеко от деревни Ягодино. Он представляет собой лесопарковый ландшафт с дорожками вдоль речек и обзорными видовыми площадками. На данный момент Бородинское лесничество продолжает дело лесовода и благоустраивает массив.

«Бородинский филиал продолжает великие традиции Тюрмера и по праву является одним из лучших лесничеств в Московской области по всем направлениям своей работы. У нас много совместных проектов, одним из которых является благоустройство родников», - отметил глава городского округа Дмитрий Абаренов.

Он также поблагодарил лесников за их работу, подчеркнув, что ему самому, как грибнику, очень приятно ходить в лес. В этом он видит заслугу работников лесхоза.