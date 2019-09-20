РИАМО - 20 сен. В доме правительства Московской области прошел третий Кубок КВН губернатора Московской области, в игре приняли участие 20 команд из разных муниципалитетов региона, ведущим Кубка стал чемпион Высшей лиги КВН, актер и продюсер Михаил Галустян, передает корреспондент РИАМО.

«В третий раз в доме правительства Московской области проходит Кубок КВН губернатора Московской области. Он был учрежден Андреем Юрьевичем (Воробьевым – ред.) по просьбе молодежи, и вот сегодня здесь собрались 20 лучших команд со всего Подмосковья. Все они сегодня поборются за главный приз – Кубок губернатора. Хочу отметить команду из Королева, которая единственная из Подмосковья вошла в премьер-лигу. Надеемся скоро всех вас увидеть на Первом канале!» — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева добавила, что КВН является своеобразной обратной связью для правительства Подмосковья, потому что многие команды шутят на важные социальные темы.

«Правительство по разным моментам заказывает социологические исследования и делает срез настроения общества. Сегодняшние шутки, которые я слышу со сцены, они показывают некое социальное состояние, видны тренды, понятно, какие вещи используются. Сразу видно, какие популярны программы. Это является для нас обратной связью, пусть завуалированно, пусть в шутке, но обычно смеются над тем, что волнует», - отметила Плещева.

Она добавила, что, помимо кубков и грамот, подписанных губернатором, кавээнщики получат возможность выступить на фестивале в Сочи.

«Будем надеяться, что в Подмосковье появится команда уже серьезной лиги и мы действительно будем их видеть на Первом канале. А, самое главное, у ребят появится признание, потому что они в первый раз выступают на Кубке губернатора, в первый раз показывают, на что они способны», - заключила Плещева.

В состав жюри вошли: Оксана Пушкина, Гузель Камаева, Илья Бачурин, Дмитрий Кожома, Виктор Вдовиченко, Александр Печенегин.

Участие в Кубке приняли: «Литрес» (Глебовск, Истра), «МКАД» (Раменское), «Сборная ГГТУ», (Орехово-Зуево), «Педсовет» (Зарайск), «Сборная города Егорьевска», «Девчонки» (Клин), «Стратеги» (Серпухов), «Батя против» (Коломна), «Катарсис» (Серпухов), «Привет от Кена Кизи» (Люберцы), «Сборная городского округа Мытищи», «Мама дорогая!» (Мытищи), «Сборная подъезда» (Луховицы), «Ах, какая сборная» (Ивантеевка), «Егор Егорыч» (Егорьевск), «Лариса Годунова» (Чехов), «Маме понравится» (Видное), «Околомосква» (Красногорск).

В детском формате приняли участие две команды: «Забавное будущее» и «Дети Подмосковья», обе они из Красногорска.