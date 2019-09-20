РИАМО - 20 сен. В подмосковном Воскресенске состоялось торжественное открытие новой благоустроенной пикниковой зоны на берегу озера Островное, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Пикниковую зону открыли 19 сентября по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Всего в регионе будет открыто 13 подобных зон. Места для них подбирались очень тщательно с учетом интересов местных жителей и экологического законодательства», — говорится в сообщении.

В Воскресенске такую зону торжественно открыли на берегу озера Островное на территории Виноградовского участкового лесничества. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор государственного казенного учреждения «Мособллес» Михаил Чиркун, заместитель руководителя районной администрации Андрей Баранов.

Чиркун отметил, что площадка не только хорошо подготовлена, но и полностью оборудована, а также, что немаловажно, находится в живописном месте, где будет приятно провести время на свежем воздухе.