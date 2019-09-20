РИАМО - 20 сен. В 2019 году в подмосковном Домодедове завершили благоустройство сквера и прилегающих территорий, расположенных на пересечении улицы Коломийца и Каширского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Основной идеей благоустройства является создание удобного общественного пространства, включающего организованные транспортные и пешеходные коммуникации и рекреационные зоны, с размещением объектов, которые будут являться центрами притяжения для местного населения», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Особое внимание уделяется разграничению транспортных и пешеходных потоков, максимальному сохранению существующих зеленых насаждений.

Территория разделена на несколько зон – появилась места для активного и пассивного отдыха. Заменены малые архитектурные формы, опоры освещения, покрытия, установлены системы видеонаблюдения, организована парковка.

«Реализация проекта создаст комфортную городскую среду, привлекательную для жителей и гостей города», - отметил Хайкин.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» здесь стартовала реконструкция территории у здания Дворца культуры и спорта «Мир». По проекту, территорию планируется существенно преобразить. На территории изменят схему дорожного движения, организуют дополнительные парковочные места, расширят пешеходную площадь перед зданием ДК и тротуары, сформируют зону отдыха со стороны улицы Зеленой.

Здесь также появятся новые тротуары с сочетанием различных видов декоративного мощения, будут установлены скамейки, урны, велопарковки. Появятся клумбы с цветниками и уличное освещение. Существующий фонтан будет обновлен.