РИАМО - 20 сен. В парке «Принарский» в Серпухове 22 сентября в 13:00 начнется масштабный фольклорный фестиваль «На стыке трех губерний», он будет приурочен ко дню города, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Фестиваль познакомит гостей с культурой и традициями Московской, Тульской и Калужской губерний, а также позволит прикоснуться к народному ремеслу, фольклору, играм и забавам прошлого», - говорится в материале.

В рамках фестиваля пройдут выступления ансамблей, представляющих все три губернии. Также будут представлены русские народные костюмы, пройдет и «Фестиваль ухи», в рамках которого лучшие рестораны Серпухова продемонстрируют свои кулинарные умения и эксклюзивные рецепты приготовления знаменитого рыбного блюда.

Также в программе будут русские народные аттракционы, представления реконструкторов и даже катания на упряжке с маламутами.

На фестивале организуют «пушистое подворье», где можно погладить и пофотографировать козочек, хрюшек, ослика и даже альпаку, а также крестьянское подворье с ярмаркой изделий народных промыслов и разнообразных сладостей. Будут обустроены красочные фотозоны.

На мероприятие привезут огромный самовар на дровах объемом в 200 литров и двухметровую сковороду, на которой будут готовиться картошка с грибами и блины. Не обойдется праздник и без традиционной русской печи.