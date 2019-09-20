РИАМО - 20 сен. Составлен рейтинг самых интересных фестивалей и праздников в России под открытым небом в выходные дни, в топ попал подмосковный гастрофестиваль «Золотой кабачок», говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В первую пятерку open air событий выходных вошли Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького, республиканский фестиваль «Мозаика культур» в Казани, гастрофестиваль «Золотой кабачок» в Клину Московской области, праздник Дня города Воронежа и фестиваль гостеприимства в День улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Вход на фестивали выходных свободный», - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий сентябрьских выходных.

Гастрономический фестиваль народного творчества «Золотой кабачок» пройдет в городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину 21 сентября.

В программе подмосковного фестиваля, проводимого в пятнадцатый раз, - интерактивные площадки о традициях гостеприимства народов Клина, дефиле осенних костюмов, арт-объекты из природных материалов, вернисаж сентябрьских букетов, «Гастрономический поединок» на самую вкусную кабачковую икру, мастер-классы по овощному карвингу и приготовлению блюд из кабачка, дегустация всевозможных блюд и кабачковый гриль, конкурс на самый большой кабачок.