РИАМО - 20 сен. Эксперты на заседании научно-методического совета при Мосгорнаследии определили предмет охраны главного дома городской усадьбы Прохоровых, построенного по проекту знаменитого архитектора Романа Клейна, в частности, под охрану попали уникальные элементы декора фасадов и интерьеров, планировочная структура здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Дом расположен по адресу: Большой Трехгорный переулок, дом 1-1А, строение 1, и является объектом культурного наследия регионального значения.

«С этого момента любые ремонтные или реставрационные работы в памятнике будут проводиться с учетом перечня всех ценных элементов, вошедших в предмет охраны», - говорится в материале.

Главный дом усадьбы расположен во владении, которое с 1836 по 1917 год принадлежало семье фабрикантов Прохоровых. Земельный участок был приобретен Прохоровым в 1836 году, в этом же году построен главный дом городской усадьбы, который в настоящее время является южным крылом здания. Свой современный облик дом обрел в 1892 году.

«Двухэтажное с ризалитами и аттиками здание главного дома городской усадьбы Прохоровых состоит из двух симметричных частей, поставленных под углом друг к другу: южной, построенной в 1836 году, и северной на полуподвале 1877 года. Особое внимание привлекает богато декорированный фасад здания. Например, высокие прямоугольные окна первого этажа украшены лучковыми сандриками, опирающимися на фигурные консоли с женской головкой, окруженной растительным орнаментом», - отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в простенках можно увидеть уникальные медальоны с рельефными изображениями путти, а пространство карниза между окнами первого и второго этажа изящно дополнено лепными гирляндами.

Интерьеры здания включают в себя развитый архитектурно-художественный лепной декор: профилированные карнизы, филенки, пилястры, плафоны. Особое внимание привлекают люстры и печи конца XIX века, а также декоративные росписи в технике «гризайль».

Также внутреннее убранство дополняют мраморные подоконники, световой фонарь коридора второго этажа, главная лестница XIX века, две чугунные скульптуры пажей с фонарями в нишах, резные постаменты и кованые оконные решетки.

Емельянов добавил, что главный дом усадьбы в стиле классицизм сохранил свое местоположение и градостроительные характеристики, а также объемно-пространственную структуру XIX века. В неизменном виде до нашего времени дошло композиционное и декоративно-художественное решение фасадов.