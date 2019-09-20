РИАМО - 20 сен. В Химках закрыли большой бассейн «Родина», так как были выявлены дефекты в несущих конструкциях фундамента, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Спортивный комплекс «Родина» на улице Чкалова открыт и работает в обычном режиме, с 1 сентября там возобновлены занятия в учебно-тренировочных группах.

«В результате эксплуатации бассейна за прошедший период были выявлены дефекты в несущих конструкциях его фундамента и протечка воды в чаше большого бассейна. Повреждения в дальнейшем могут спровоцировать аварийные ситуации, потенциально несущие угрозу здоровью и жизни людей», - сказал сотрудник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации горокруга.

Бассейн закрыли для устранения аварийной ситуации. Воду сливают для уменьшения нагрузки на несущие конструкции. Спортзалы и малый бассейн спорткомплекса продолжат работать.

Спортивный комплекс «Родина» – одно из старейших спортивных сооружений Химок. Бассейн в нем работает уже более 30 лет.

В декабре 2019 года планируется открытие нового современного бассейна в Московском государственном институте культуры в микрорайоне Левобережный.