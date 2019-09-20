РИАМО - 20 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет две пары билетов на рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» (для лиц старше 12 лет) — легендарную постановку Эндрю Ллойда Уэббера, которая идет на лучших мировых сценах почти пятьдесят лет.

Петербургский театр «Рок-опера» первым получил лицензию на постановку этого спектакля в России в 1990 году. В 2019 году театр привозит его в Москву.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на «РИАМО | Москва» в социальной сети Instagram (@inmsk), а также отметьте в комментариях под анонсом конкурса друга, с которым хотите пойти на спектакль. Чем больше друзей – тем больше шансов.

Победителей редакция выберет случайным образом 27 сентября. Спектакль состоится 30 сентября в 19:00 на сцене концертного зала «Измайлово».

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