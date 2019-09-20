РИАМО - 20 сен. В России, в том числе в Москве, продажи новых iPhone превзошли показатели прошлогодних моделей в три раза, в столице в свободной продаже почти невозможно найти зеленый iPhone 11, сообщила в пятницу РИАМО глава пресс-службы re:Store Людмила Семушина.

«Самые популярные модели - это Pro модели и Pro Max с самым большим объемом памяти, зеленый и серый космос. Зеленых телефонов сейчас почти невозможно найти в свободной продаже», - сказала Семушина.

Она отметила, что в Москве, как и по всей России, продажи iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превзошли прошлогодние в три раза.

В пятницу в Москве стартовала продажа новых моделей iPhone. Покупатели могут приобрести iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Cамый бюджетный стоит 59990 рублей, Pro – 89990, Pro Max – 99900 рублей.

Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру. В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.