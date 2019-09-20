РИАМО - 20 сен. В мытищинском Дворце культуры «Яуза» состоялось награждение первых лауреатов театральной премии имени С.Ф. Железкина, премия была учреждена в январе 2019 года постановлением главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Премия имени Железкина присуждается за лучшие образцы театрального искусства. Участие в конкурсе приняли 23 театральных коллектива из разных городов России.

«Такой конкурс – важное мероприятие для всей культурной жизни округа. Когда зародилась идея об учреждении премии, мы не думали, что она будет так востребована. Считаю это большим вкладом в сохранение памяти о Станиславе Федоровиче Железкине, исключительном человеке, талантливом режиссере и актере», — сказал Азаров на церемонии вручения премии.

На вручении премии имени Станислава Железкина присутствовала начальник отдела народного творчества ГАУК Московской области «Центр культурных инициатив» министерства культуры Подмосковья Ирина Медведева.

Лауреатом III степени и обладателем сертификата на 500 тысяч рублей стал петербургский театр кукол «Бродячая собачка» за спектакль «Удивительное приключение Нильса с дикими гусями. Лауреатом II степени и обладателем премии в размере 700 тысяч рублей - Московский губернский театр со спектаклем «Вишневый сад» в постановке Сергея Безрукова. Победителем и лауреатом I степени с денежным вознаграждением в размере 1 миллион рублей объявлен мытищинский театр кукол «Огниво» за спектакль «Поминальная молитва».

Заслуженный артист РСФСР, народный артист России, почетный гражданин Мытищинского района Станислав Железкин был инициатором создания в Мытищах театра кукол «Огниво» и четверть века его бессменными художественным руководителем. За свою творческую жизнь он сыграл более 300 ролей, поставил более 70 спектаклей. Благодаря ему мытищинский муниципальный театр завоевал огромную любовь зрителей и стал широко известен в России и за рубежом.