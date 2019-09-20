РИАМО - 20 сен. В подмосковной Коломне приступают к строительству двух школ и нового корпуса гимназии № 2 «Квантор», строительство ведется в рамках реализации президентского национального проекта «Современная школа», говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

Новые школы на 525 и 825 мест будут расположены на улице Кутузова и в микрорайоне Колычево на улице Захарова. Строительство будет осуществлять крупная рязанская компания ООО «Стройактив». Контракт на проведение строительно-монтажных работ по гимназии №2 на улице Калинина заключен с компанией ООО «Техгазмонтаж» из Санкт-Петербурга.

«Сейчас на площадках ведутся подготовительные работы. Наша главная задача - исключить доступ посторонних на стройплощадки. С подрядчиками согласованы графики ведения работ, а рязанская компания уже успела заключить договор на установку веб-камер. Так что за строительством можно будет наблюдать онлайн», - сказала замглавы Коломенского городского округа Людмила Мордовская.

После ввода в эксплуатацию новых школ в Коломенском городском округе будет полностью закрыт вопрос второй смены.