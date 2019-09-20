РИАМО - 20 сен. В подмосковном Серпухове открыли единственный в Подмосковье Музей печати, в торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова и глава городского округа Юлия Купецкая, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Новая точка притяжения для туристов появилась в самом сердце древнего города – на Сенной площади – в здании старой типографии 1890 года постройки. 19 сентября здесь уже состоялись первые экскурсии.

«На туристической карте Серпухова появилось еще одно место, обязательное к посещению. Ко Дню города открылся первый в Подмосковье Музей печати. В торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова и глава городского округа Юлия Купецкая», — говорится в сообщении.

В ходе первой экскурсии посетители смогли не только ознакомиться с экспозицией, но и принять участие в интерактивных занятиях. Так, желающим предлагали своими руками сделать открытку или блокнот ручным способом по старинной технологии, попробовать написать пером новости в газету, жалобу на соседа или благодарность и опустить в специально подготовленный старинный почтовый ящик, и на память получить первую полосу газеты «Коммунист» №1 со своей фотографией.

«Идея создания музея в городском округе Серпухов появилась в феврале, когда наше издание отмечало 100-летний юбилей. В Серпухове два предприятия с вековой историей: газета и типография. Нам есть, что показать и рассказать», — отметила главный редактор газеты «Серпуховские вести» Татьяна Андрюхина.

Экспозиция развернулась в двух залах и отражает процесс создания газеты. В первом – расположился кабинет главного редактора газеты «Коммунист» в 1919 году. Во втором зале можно ознакомиться с развитием редакционной деятельности за 100 лет. Здесь для посетителей - стенды с техникой каждого 20-летия: фотоаппараты, печатные машинки, ручки, блокноты.

Также можно в подробностях ознакомиться с полиграфическим оборудованием: печатными машинами от XIX до XX века: гильотином и печатным станком немецкой фирмы KRAUSE. Также среди экспонатов - тигельная машина, касса наборных букв Arial, старинный пресс, печатный станок Dominant, печатный станок Romayor.

Позади большая подготовительная работа. Организаторы признаются, что музей удалось открыть благодаря помощи и поддержке администрации городского округа, неравнодушных жителей и Главного управления по информационной политике Московской области.

«Хочется выразить слова благодарности каждому, кто откликнулся и помог в реализации идеи. Особенно главе муниципалитета Юлии Купецкой, которая в ежедневном режиме контролировала ход ремонтных работ и с большим вниманием относилась к нашим просьбам», - добавила Андрюхина.

Посетить новый музей сможет любой желающий в будние дни по предварительной записи или в выходные в 11:00 и 13:00.