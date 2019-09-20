РИАМО - 20 сен. В одном из частных домов в деревне Кашино городского округа Истра в пятницу обнаружили тела двух мужчин, по предварительным данным, они отравились угарным газом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Еще двух человек госпитализировали.

«По данным следствия, мужчины производили ремонтные работы в одном из частных домов, где обогревались с помощью костра. По предварительным данным эксперта, причиной смерти является отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.