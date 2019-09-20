РИАМО - 20 сен. В пятницу в Москве открылся фестиваль «Круг света», который в этом году проходит на девяти площадках, передает корреспондент РИАМО.

Торжественное открытие фестиваля проходит на Гребном канале. Здесь в рамках церемонии показывают мультимедийный световой мюзикл «Семь нот».

На Театральной площади показывают 5-минутную световую новеллу в честь Года театра. Экранами для шоу стали фасады Большого театра, Малого театра и РАМТ. Фасады зданий вместе с дополнительными поверхностями создали панорамную 270-градусную проекцию.

Впервые на фестивале задействован фасад Политехнического музея, где будут показывать шоу об истории Политеха и научного прогресса.

Кроме того, в рамках фестиваля проходит Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн». Конкурс состоится в выходные – 21 и 22 сентября.

Фестиваль закроется 24 сентября. В этот день в 20:30 на Гребном канале пройдет световое шоу закрытия фестиваля «Код единства» длительностью более 20 минут. Завершится церемония закрытия фестиваля 10-минутным музыкально-пиротехническим шоу с фейерверком.