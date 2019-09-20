Фестиваль «Круг света 2019» проходит на девяти площадках. Торжественное открытие состоялось на Гребном канале. Здесь в рамках церемонии показли мультимедийный световой мюзикл «Семь нот».

Гид по фестивалю «Круг света 2019» в Москве>>

На Театральной площади показывали 5-минутную световую новеллу в честь Года театра. Экранами для шоу стали фасады Большого театра, Малого театра и РАМТ. Фасады зданий вместе с дополнительными поверхностями создали панорамную 270-градусную проекцию.

Впервые был задействован фасад Политехнического музея, где будут показали шоу об истории Политеха и научного прогресса.

Фестиваль закроется 24 сентября. В этот день в 20:30 на Гребном канале пройдет световое шоу закрытия фестиваля «Код единства» длительностью более 20 минут. Завершится церемония закрытия фестиваля 10-минутным музыкально-пиротехническим шоу с фейерверком.